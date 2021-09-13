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В Башкирии детский психолог совратил 13-летнюю девочку

В Башкирии детский психолог совратил 13-летнюю девочку

10:10, 13 сен 2021

В Мелеузе детский психолог совратил 13-летнюю девочку. Его арестовали.

Подростковый клуб "Темп" занимается с асоциальными ребятами и прививает им НРАВСТВЕННЫЕ ценности. Родители очень уважали Игоря Руднева (на фото), пока не выяснили о нём один факт.

В начале августа он пришёл к своей знакомой Светлане. Её дома не оказалось, была дочь — школьница Катя (имя изменено). Мужчина начал к ней приставать, позже об этом узнали мама и старшая сестра. Семья подала заявление в полицию — Игорь во всём сознался. Психологу светит до четырёх лет за решёткой.

Ранее в УФСИН Башкирии сообщили о задержании сбежавшего заключенного из колонии в Мелеузе. По предоставленной информации, задержан осужденный Александр Нестеров, который отбывал наказание в колонии-поселении.

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Источник: Mash Batash
Фото: Mash Batash
Теги: Мелеузовский район
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