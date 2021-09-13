В Башкирии детский психолог совратил 13-летнюю девочку

10:10, 13 сен 2021

В Мелеузе детский психолог совратил 13-летнюю девочку. Его арестовали.







Подростковый клуб "Темп" занимается с асоциальными ребятами и прививает им НРАВСТВЕННЫЕ ценности. Родители очень уважали Игоря Руднева (на фото), пока не выяснили о нём один факт.



В начале августа он пришёл к своей знакомой Светлане. Её дома не оказалось, была дочь — школьница Катя (имя изменено). Мужчина начал к ней приставать, позже об этом узнали мама и старшая сестра. Семья подала заявление в полицию — Игорь во всём сознался. Психологу светит до четырёх лет за решёткой.

Ранее в УФСИН Башкирии сообщили о задержании сбежавшего заключенного из колонии в Мелеузе. По предоставленной информации, задержан осужденный Александр Нестеров, который отбывал наказание в колонии-поселении.





Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Источник: Mash Batash

Фото: Mash Batash