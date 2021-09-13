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Авария в Башкирии: погиб водитель, наехав на лошадь и опрокинувшись в кювет

Авария в Башкирии: погиб водитель, наехав на лошадь и опрокинувшись в кювет

10:36, 13 сен 2021

В седьмом часу вечера в Белорецком районе на 4 км. автодороги Белорецк-Учалы-Миасс 20-летний житель Учалов за рулём «Киа Спектра» совершил наезд на лошадь, находившуюся на проезжей части, после чего съехал в кювет и опрокинулся.

В результате аварии водитель от полученных травм скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи. 

Известно, что погибший был лишен водительских прав. Начато разбирательство, в ходе которого будут установлены все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось о том, что  в Белорецком районе в лесу пропала девушка. Она ушла гулять с собакой и заблудилась. Об этом сообщили в пресс-службе Госкомитета РБ по ЧС.

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Источник: ГИБДД по РБ
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Белорецкий район
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