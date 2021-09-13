Авария в Башкирии: погиб водитель, наехав на лошадь и опрокинувшись в кювет

10:36, 13 сен 2021

В седьмом часу вечера в Белорецком районе на 4 км. автодороги Белорецк-Учалы-Миасс 20-летний житель Учалов за рулём «Киа Спектра» совершил наезд на лошадь, находившуюся на проезжей части, после чего съехал в кювет и опрокинулся.







В результате аварии водитель от полученных травм скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи.



Известно, что погибший был лишен водительских прав. Начато разбирательство, в ходе которого будут установлены все обстоятельства произошедшего.



Ранее сообщалось о том, что в Белорецком районе в лесу пропала девушка. Она ушла гулять с собакой и заблудилась. Об этом сообщили в пресс-службе Госкомитета РБ по ЧС.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Источник: ГИБДД по РБ

Фото: ГИБДД по РБ