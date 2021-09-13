В несколько уфимских школ поступили сообщения о минировании

10:48, 13 сен 2021

Известно, что эвакуирована школа №24 в Ленинском районе Уфы. Якобы в учебное заведение поступило сообщение о минировании. С занятий детей отправили в Дом культуры «Ядкарь». Со слов очевидцев, там им показывают мультики.



По неподтверждённым данным, эвакуированы ещё несколько школ. Официальных комментариев пока не поступало.



Ранее сообщалось о жесткой аварии в Башкирии: в Уфе погиб мотоциклист, столкнувшись сразу с 3 автомобилями



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