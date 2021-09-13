Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »

В несколько уфимских школ поступили сообщения о минировании

В несколько уфимских школ поступили сообщения о минировании

10:48, 13 сен 2021

Известно, что эвакуирована школа №24 в Ленинском районе Уфы. Якобы в учебное заведение поступило сообщение о минировании. С занятий детей отправили в Дом культуры «Ядкарь». Со слов очевидцев, там им показывают мультики. 

По неподтверждённым данным, эвакуированы ещё несколько школ. Официальных комментариев пока не поступало.

Ранее сообщалось о жесткой аварии в Башкирии: в Уфе погиб мотоциклист, столкнувшись сразу с 3 автомобилями

Читайте также:

Чиновники уфимской мэрии потребовали у малоимущей семьи вернуть портфель, подаренный ребенку
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Теги: Уфа
Читайте также



Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: