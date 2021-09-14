В Уфе вандалы разгромили могилу прославленного мотогонщика Игоря Плеханова

08:17, 14 сен 2021

Они сорвали и унесли шесть плит из черного гранита, окаймляющих памятник, расшатали цветник. Видимо для маскировки содеянного на их место брошены несколько похожих черных плиток.







Памятник стоит более 13 лет. Дочь спортсмена Вероника отметила, что на могиле она была пару недель назад и все было в порядке.



Сказать, что вандалы или просто воры не знали, что делают, нельзя: на памятнике подробно перечислены все заслуги Игоря Александровича Плеханова. Разве только они не умеют читать по-русски.

Напомним, что наш земляк дважды – в 1964 и 1965 году завоевал серебряные медали чемпионата мира по спидвею, и этот его результат до сих пор даже не повторен.



Другой рекорд – вторую из этих двух медалей он завоевал на знаменитом стадионе «Уэмбли» в Лондоне на глазах 95 тысяч зрителей, одержав в дополнительном заезде победу над самым титулованным гонщиком мира того времени – шведом Ове Фундином. Ни один триумф наших земляков не происходил при такой огромной аудитории.





Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: Моя Уфа