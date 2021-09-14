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В Башкирии погиб мужчина, получив удар током на железнодорожной станции

В Башкирии погиб мужчина, получив удар током на железнодорожной станции

08:56, 14 сен 2021

В Башкирии на станции Буздяк Куйбышевской железной дороги вечером 13 сентября работника убило током. Уфимская транспортная прокуратура проводит по данному инциденту проверку соблюдения требований охраны.

По предварительным данным пресс-службы Приволжской транспортной прокуратуры, после окончания кровельных работ на железнодорожном вокзале станции Буздяк при перемещении строительных лесов был задет провод линии электропередач, находившийся под высоким напряжением. Из-за поражения электрическим током был смертельно травмирован работник коммерческой организации, выполнявшей подрядные работы в интересах «РЖД».

Транспортная прокуратура проверит обстоятельства, при наличии оснований примет меры прокурорского реагирования, отметили в ведомстве.

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Источник: www.bashinform.ru
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