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В Туймазах три семьи с детьми-инвалидами объявили голодовку (видео)

В Туймазах три семьи с детьми-инвалидами объявили голодовку (видео)

10:32, 14 сен 2021

В Туймазах три семьи с детьми-инвалидами начали голодовку — они много лет не могут получить нормальное социальное жильё. 

Суд назначил выдать Миниахметовым заветные квадраты в 2014-м. Другие две четы также по решению Фемиды получили жилплощадь. Но семьям никто не сказал, в КАКОМ состоянии будут жилища. 

Миниахметовым предложили переехать в убитый дом в промзоне посёлка Серафимовка. Остальным дали гнёздышки в здании, непригодном для проживания. Обманутые люди объявили голодовку и сообщили об этом в местную прокуратуру — там попросили подождать.

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Источник: Mash Batash
Фото: Mash Batash
Видео: Mash Batash
Теги: Туймазинский район
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