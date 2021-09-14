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Авария в Мишкинском районе Башкирии: водитель «ГАЗели» врезался мотоблок, пострадали подросток и женщина

Авария в Мишкинском районе Башкирии: водитель «ГАЗели» врезался мотоблок, пострадали подросток и женщина

10:38, 14 сен 2021

В Башкирии 13-летний мальчик и двое взрослых были госпитализированы в результате ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД по РБ.

Авария произошла накануне, 13 сентября, в девятом часу вечера в Мишкинском районе. В деревне Рефанды на улице Шоссейная 51-летний уфимец за рулем «ГАЗели» врезался в попутный мотоблок SADD, которым управлял 22-летний житель Бирского района. В результате 49-летняя женщина и ее 13-летний сын, находившиеся в тележке мотоблока, попали в больницу. Сообщается, что молодой водитель был пьян. В настоящее время идет разбирательство.

Ранее в Мишкинском районе на 8 км автодороги Ленинское-Большие Шады 20-летний местный житель за рулём ВАЗ-2114 допустил наезд на двух пешеходов

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Источник: gorobzor.ru
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Мишкинский район
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