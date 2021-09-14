Авария в Башкирии: в Кумертау пострадали 4 человека, во время столкновении двух встречных авто (видео)
10:46, 14 сен 2021
Вчера, 13 сентября, в третьем часу дня в Кумертау произошла авария, в которой пострадали 4 человека. О происшествии сообщили в пресс-службе УГИБДД МВД по РБ.
На улице Энергетиков столкнулись «Лада Приора» под управлением 32-летнего жителя Мелеузовского района и встречный «Hyundai Solaris», за рулём которого находилась 33-летняя местная жительница. От удара Лада влетела в трубопровод.
«В результате ДТП водитель и три пассажира отечественного автомобиля, 20, 22 и 27 лет, с различными травмами госпитализированы. Начато разбирательство», — добавили в ведомстве.