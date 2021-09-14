Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »

В Салавате мужчина совершил разбойное нападение на продавщицу магазина

В Салавате мужчина совершил разбойное нападение на продавщицу магазина

14:29, 14 сен 2021

Салаватские полицейские раскрыли дел о разбойном нападении на продавца магазина, который расположен на Первомайской улице. Все случилось вечером 3 сентября, и по горячим следам задержать налетчика не удалось.

67-летняя горожанка завершила рабочий день, пересчитала кассы и положила деньги в сейф. Выходя на улицу, она увидела на пороге незнакомца в маске, который тут же затолкал ее обратно в помещение и потребовал деньги. Женщина попыталась сопротивляться, но получила от налетчика несколько ударов. Приставив к шее нож, преступник снова потребовал отдать всю выручку.

Испуганная пенсионерка повиновалась и достала из сейчас шесть тысяч рублей, забрав которые злоумышленник скрылся.

По данным пресс-службы МВД Башкортостана, оперативникам удалось выйти на след разбойника через несколько дней. Им оказался 35-летний судимый за грабежи и разбои житель соседнего района. Теперь ему в очередной раз предстоит предстать перед судом. За совершение разбоя ему грозит десять лет колонии.

Читайте также:

В Башкирии арестовали хозяина квартиры, в которой погибла 4-летняя девочка
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: www.sobkor02.ru
Фото: скрин видео
Теги: Салават
Читайте также



Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: