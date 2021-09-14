В Салавате мужчина совершил разбойное нападение на продавщицу магазина

14:29, 14 сен 2021

Салаватские полицейские раскрыли дел о разбойном нападении на продавца магазина, который расположен на Первомайской улице. Все случилось вечером 3 сентября, и по горячим следам задержать налетчика не удалось.







67-летняя горожанка завершила рабочий день, пересчитала кассы и положила деньги в сейф. Выходя на улицу, она увидела на пороге незнакомца в маске, который тут же затолкал ее обратно в помещение и потребовал деньги. Женщина попыталась сопротивляться, но получила от налетчика несколько ударов. Приставив к шее нож, преступник снова потребовал отдать всю выручку.



Испуганная пенсионерка повиновалась и достала из сейчас шесть тысяч рублей, забрав которые злоумышленник скрылся.

По данным пресс-службы МВД Башкортостана, оперативникам удалось выйти на след разбойника через несколько дней. Им оказался 35-летний судимый за грабежи и разбои житель соседнего района. Теперь ему в очередной раз предстоит предстать перед судом. За совершение разбоя ему грозит десять лет колонии.

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Фото: скрин видео