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В Чишминском районе Башкирии мужчина сгорел в собственном доме

В Чишминском районе Башкирии мужчина сгорел в собственном доме

14:35, 14 сен 2021

В минувший понедельник, 13 сентября, в Чишминском районе случился пожар, который привел к трагедии.

В спасательную службу поступило сообщение о возгорании дома в поселке Чишмы. Пожар оказался настолько сильным, что поглотил не только дом, но и припаркованный рядом «Рено Логан».

По данным пресс-службы госкомитета Башкирии по ЧС, жертвой огня стал 69-летний мужчина. Сейчас в обстоятельствах его гибели разбираются эксперты.

Всего в республике с начала года случилось 8392 пожара, в которых погибли 172, а пострадали 178 человек.

Ранее сообщалось о том, что в Чишминском районе машинист скончался в тракторе, возвращаясь домой с работы 

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Источник: www.sobkor02.ru
Теги: Чишминский район
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