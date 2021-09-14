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В Уфе, на глазах очевидцев, насмерть разбилась 55-летняя женщина

В Уфе, на глазах очевидцев, насмерть разбилась 55-летняя женщина

15:30, 14 сен 2021

В Уфе возле дома №18/1 на улице Айской насмерть разбилась 55-летняя женщина, сообщает СК России по Башкирии.

Трагедия произошла накануне, 13 сентября. Перед падением женщина находилась на 16-м этаже, за ее поведением наблюдала толпа очевидцев. В следкоме уточняют, что женщина нигде не работала.

«В настоящий момент выясняются обстоятельства смерти женщины. Фактов, указывающих на криминальный характер ее смерти, пока не установлено. По иным обстоятельствам происшествия от комментариев воздержимся», - отметили в ведомстве.
Ранее сообщалось о том, что в Уфе вандалы разгромили могилу прославленного мотогонщика Игоря Плеханова.

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Источник: ufa.aif.ru
Фото: pixabay
Теги: Уфа
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