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Мотоциклист из Башкортостана насмерть разбился на трассе в Челябинской области

Мотоциклист из Башкортостана насмерть разбился на трассе в Челябинской области

20:12, 14 сен 2021

14 сентября, на автодороге в Челябинской области погиб 30-летний мотоциклист из Республики Башкортостан. Информацию об этом сообщили в местной ГИБДД.

ДТП произошло в 12:20 на 1779 километре трассы Москва-Челябинск. Житель Башкирии, управляя байком Yamaha, на большой скорости по касательной совершил столкновение с попутным автомобилем ВАЗ-21124, а потом налетел на стоявший в это время на светофоре грузовой автомобиль Мерседес-Бенц.

От множественных травм мотоциклист умер на месте ДТП. Сотрудники ГИБДД выяснили, что водитель не имел прав на управление транспортом. Погибший до этого не привлекался к административной ответственности за несоблюдение правил дорожного движения.

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Источник: www.ufa.kp.ru
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