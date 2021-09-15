В Караидельском районе Башкирии пьяный водитель вылетел в кювет, пострадала пассажирка
09:23, 15 сен 2021
После полудня в Караидельском районе на 7 км автодороги Базилевский-Ургуш 33-летний местный житель, управляя "Ладой Ларгус", предположительно, не справился с рулевым управлением и совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием.
В результате ДТП водитель и его 30-летняя супруга госпитализированы. Известно, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, результат освидетельствования составил - 1,033 мг/л.
Начато разбирательство.
Ранее сообщалось о том, что в Караидельском районе Башкирии убили местного жителя. Утром тело нашли родственники.
Источник: ГИБДД по РБ
Фото: ГИБДД по РБ
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