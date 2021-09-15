Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »

В Караидельском районе Башкирии пьяный водитель вылетел в кювет, пострадала пассажирка

В Караидельском районе Башкирии пьяный водитель вылетел в кювет, пострадала пассажирка

09:23, 15 сен 2021

После полудня в Караидельском районе на 7 км автодороги Базилевский-Ургуш 33-летний местный житель, управляя "Ладой Ларгус", предположительно, не справился с рулевым управлением и совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием.

В результате ДТП водитель и его 30-летняя супруга госпитализированы. Известно, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, результат освидетельствования составил - 1,033 мг/л.

Начато разбирательство.

Ранее сообщалось о том, что в Караидельском районе Башкирии убили местного жителя. Утром тело нашли родственники.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Источник: ГИБДД по РБ
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Караидельский район
Читайте также



Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: