ДТП в Стерлитамаке: водитель ВАЗ-2105 сбил мотоциклиста
09:47, 15 сен 2021
В восьмом часу вечера в Стерлитамаке напротив дома 19 по ул. Деповская 21-летний местный житель, управляя ВАЗ-2105, совершил столкновение с мопедом, за рулём которого находился 37-летний мужчина, двигавшийся без мотошлема.
В результате ДТП водитель мопеда с различными травмами госпитализирован. Начато разбирательство.
Ранее сообщалось о том, что в Стерлитамакском районе Башкирии закрыли детский лагерь "Чайка", где ковидом заразились дети.
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Источник: ГИБДД по РБ
Фото: ГИБДД по РБ
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