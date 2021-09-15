ДТП в Стерлитамаке: водитель ВАЗ-2105 сбил мотоциклиста

09:47, 15 сен 2021

В восьмом часу вечера в Стерлитамаке напротив дома 19 по ул. Деповская 21-летний местный житель, управляя ВАЗ-2105, совершил столкновение с мопедом, за рулём которого находился 37-летний мужчина, двигавшийся без мотошлема.



В результате ДТП водитель мопеда с различными травмами госпитализирован. Начато разбирательство.



Ранее сообщалось о том, что в Стерлитамакском районе Башкирии закрыли детский лагерь "Чайка", где ковидом заразились дети.

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Источник: ГИБДД по РБ

Фото: ГИБДД по РБ