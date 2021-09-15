В Учалинском районе Башкирии в пожаре погиб ребенок

10:01, 15 сен 2021

В Республике Башкортостан во время возгорания в жилом доме погиб 15-летний подросток. О происшествии рассказали в пресс-центре Министерства по чрезвычайным ситуациям РФ по Башкирии.







Трагедия случилась в 00:43 15 сентября. Возгорание произошло в доме на ул. Байрам в селе Старобайрамгулово Учалинского района. На место незамедлительно выехала спасательная служба. В тушении приняли участие 9 человек и 3 единицы техники, пожар ликвидировали в 01:35. Однако на месте случившегося, в процессе разбора завалов, было найдено тело 15-летнего юноши. Причины происшедшего предстоит выяснить. На месте работает комиссия по ЧС и обеспечению пожарной безопасности.

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Фото: пресс-служба МЧС России по РБ