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В Башкирии пропал житель Уфы Иван Дятчеников

В Башкирии пропал житель Уфы Иван Дятчеников

17:38, 15 сен 2021

Волонтеры «Лиза Алерт-Башкортостан» сообщили, что в Уфе начались поиски пропавшего 19-летнего Ивана Дятченикова. По имеющимся данным, молодой житель столицы вышел из дома 10 сентября и не вернулся.

Приметы: худощавое телосложение, рост 180 см, карие глаза, темно-русые волосы.

Был одет: черная ветровка с капюшоном, черные джинсы, черные кроссовки и черная ветровка.

Если вы что-то знаете о местонахождении Ивана или видели его, сообщите, пожалуйста, по телефону 8 800 700 54 52. 

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Источник: gorobzor.ru
Теги: Уфа
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