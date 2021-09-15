В Башкирии пропал житель Уфы Иван Дятчеников

17:38, 15 сен 2021

Волонтеры «Лиза Алерт-Башкортостан» сообщили, что в Уфе начались поиски пропавшего 19-летнего Ивана Дятченикова. По имеющимся данным, молодой житель столицы вышел из дома 10 сентября и не вернулся.



Приметы: худощавое телосложение, рост 180 см, карие глаза, темно-русые волосы.



Был одет: черная ветровка с капюшоном, черные джинсы, черные кроссовки и черная ветровка.



Если вы что-то знаете о местонахождении Ивана или видели его, сообщите, пожалуйста, по телефону 8 800 700 54 52.



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