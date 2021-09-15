В Хайбуллинском районе Башкирии пьяный водитель управлял школьным автобусом

20:10, 15 сен 2021

Сегодня, 15 сентября, рано утром задержали пьяного водителя школьного автобуса. Инцидент произошёл в селе Акъяр Хайбуллинского района.







Школьный автобус остановили инспекторы дорожно-патрульной службы, чтобы проверить документы водителя. Однако они почувствовали от мужчины резкий запах алкоголя. Медицинское освидетельствование доказало, что водитель за рулём был пьян.



В отношении мужчины составили административный материал. Автобус поместили на специализированную стоянку. Мужчина рассказал, что употребил пиво после прохождения обязательного утреннего осмотра.



Ранее сообщалось о том, что в Башкирии стали известны подробности гибели ребенка от взрыва баллона с карбидом в Хайбуллинском районе.





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Фото: ГИБДД по РБ