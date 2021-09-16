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В Башкирии пропал житель Туймазинского района Сардорбек Давлетов

В Башкирии пропал житель Туймазинского района Сардорбек Давлетов

09:20, 16 сен 2021

Волонтеры башкирского отделения «Лиза Алерт» проинформировали о начале поисков пропавшего 24-летнего жителя села Кандры Сардорбека Давлетова. По предоставленной информации, он вышел из дома 12 сентября и исчез.

Приметы: рост 176 см, среднего телосложения, волосы светло-русые, глаза карие.

Был одет: черная безрукавка, светло-серая толстовка с капюшоном, темно-бордовая футболка, синие джинсы, белые кроссовки, черная трикотажная шапка.

Поисковики обратились с просьбой к жителям республики сообщить любую имеющуюся информацию о пропавшем по телефону бесплатной горячей линии  8 800 700 54 52. 

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Источник: gorobzor.ru
Фото: Лиза Алерт Башкортостан
Теги: Туймазинский район
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