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ДТП в Уфе: водитель иномарки врезался в ВАЗ-2107

ДТП в Уфе: водитель иномарки врезался в ВАЗ-2107

09:39, 16 сен 2021

Утром в столице республики на 15 км автодороги Уфа-Оренбург столкнулись "Suzuki Cultus" под управлением 61-летнего жителя Уфимского района и ВАЗ-2107, за рулём которого находился 62-летний уфимец.

В результате ДТП водитель ВАЗа был госпитализирован. Начато разбирательство.

Ранее сообщалось о том, что в Башкирии лоб в лоб столкнулись «скорая» и иномарка. «Выяснилось, что скорая ехала на вызов к пациенту без спецсигналов. На месте случившегося работают инспекторы ГИБДД», — рассказали в пресс-центре УГИБДД МВД по республике.

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Источник: ГИБДД по РБ
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Уфа
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