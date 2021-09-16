ДТП в Уфе: водитель иномарки врезался в ВАЗ-2107

09:39, 16 сен 2021

Утром в столице республики на 15 км автодороги Уфа-Оренбург столкнулись "Suzuki Cultus" под управлением 61-летнего жителя Уфимского района и ВАЗ-2107, за рулём которого находился 62-летний уфимец.



В результате ДТП водитель ВАЗа был госпитализирован. Начато разбирательство.



Ранее сообщалось о том, что в Башкирии лоб в лоб столкнулись «скорая» и иномарка. «Выяснилось, что скорая ехала на вызов к пациенту без спецсигналов. На месте случившегося работают инспекторы ГИБДД», — рассказали в пресс-центре УГИБДД МВД по республике.



Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Источник: ГИБДД по РБ

Фото: ГИБДД по РБ