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В Салавате водитель "Hyundai Solaris" сбил женщину

В Салавате водитель "Hyundai Solaris" сбил женщину

09:44, 16 сен 2021

После полудня на ул. Калинина г. Салават 28-летний житель Мелеузовского района за рулём "Hyundai Solaris" допустил наезд на 78-летнюю  местную жительницу, которая переходила проезжую часть вне пешеходного перехода.

В результате ДТП женщина была госпитализирована. Начато разбирательство.

За сутки сотрудниками Госавтоинспекции выявлено более 2100 нарушений ПДД, задержаны 47 нетрезвых водителей. 

Ранее сообщалось о ДТП в Уфе: водитель иномарки врезался в ВАЗ-2107.

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Источник: ГИБДД по РБ
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Салават
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