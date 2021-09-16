В Салавате водитель "Hyundai Solaris" сбил женщину

09:44, 16 сен 2021

После полудня на ул. Калинина г. Салават 28-летний житель Мелеузовского района за рулём "Hyundai Solaris" допустил наезд на 78-летнюю местную жительницу, которая переходила проезжую часть вне пешеходного перехода.



В результате ДТП женщина была госпитализирована. Начато разбирательство.



За сутки сотрудниками Госавтоинспекции выявлено более 2100 нарушений ПДД, задержаны 47 нетрезвых водителей.



Ранее сообщалось о ДТП в Уфе: водитель иномарки врезался в ВАЗ-2107.



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Источник: ГИБДД по РБ

Фото: ГИБДД по РБ