В Уфе неизвестные жестоко избили прохожего

11:35, 16 сен 2021

В микрорайоне «Кузнецовский Затон» трое неизвестных жестоко избили мужчину – запись с камер наблюдения появилась сегодня, 16 сентября, в соцсетях.







По словам очевидцев, инцидент произошел накануне около пяти часов дня возле одного из домов по улице Солнечногорской. На записи видно, как трое злоумышленников толкнули на землю потерпевшего, продолжили избиение, пинали по голове лежащего уже без сознания мужчину, после чего сняли с него кроссовки, ремень и обыскали карманы. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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Фото: скриншот видео