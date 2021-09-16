В Уфе инспекторы ГИБДД попали в ДТП, пытаясь остановить нарушившего ПДД водителя автобуса

11:51, 16 сен 2021

Сегодня, около 9 часов утра, во время несения службы инспекторами Полка ДПС ГИБДД Управления МВД России по городу Уфе, двигаясь по улице Интернациональная в сторону улицы Свободы, был замечен автобус, который двигался во встречном направлении с нарушениями правил дорожного движения, а именно проехал на запрещающий сигнал светофора.







Для привлечения нарушителя к ответственности, сотрудниками ГИБДД было принято решение остановить данного водителя, для дальнейшего составления административного материала.



Включив проблесковые маячки и специальный звуковой сигнал, инспекторы решили развернуться, в ходе чего произошло столкновение с движущейся в попутном направлении ВАЗ-2109.

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Источник: ГИБДД по РБ

Фото: ГИБДД по РБ

Пострадавших нет.По факту ДТП начата проверка.