Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »

В Уфе инспекторы ГИБДД попали в ДТП, пытаясь остановить нарушившего ПДД водителя автобуса

В Уфе инспекторы ГИБДД попали в ДТП, пытаясь остановить нарушившего ПДД водителя автобуса

11:51, 16 сен 2021

Сегодня, около 9 часов утра, во время несения службы инспекторами Полка ДПС ГИБДД Управления МВД России по городу Уфе, двигаясь по улице Интернациональная в сторону улицы Свободы, был замечен автобус, который двигался во встречном направлении с нарушениями правил дорожного движения, а именно проехал на запрещающий сигнал светофора.

Для привлечения нарушителя к ответственности, сотрудниками ГИБДД было принято решение остановить данного водителя, для дальнейшего составления административного материала. 

Включив проблесковые маячки и специальный звуковой сигнал, инспекторы решили развернуться, в ходе чего произошло столкновение с движущейся в попутном направлении ВАЗ-2109. 

Читайте также:

В Уфе по вине пьяной женщины за рулем пострадали несколько человек
Пострадавших нет. 

По факту ДТП начата проверка.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: ГИБДД по РБ
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Уфа
Читайте также



Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: