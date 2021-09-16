В Миякинском районе Башкирии после пожара нашли тело 60-летнего мужчины

13:54, 16 сен 2021

В МЧС по Башкирии сообщили, что в республике 15 сентября в результате пожара погиб 60-летний житель Миякинского района.







По информации ведомства, о возгорании частного дома в селе Ерлыково стало известно в 22:07, локализовали огонь в 22:17, ликвидировали в 22:25. Тело погибшего обнаружили во время разбора уже после тушения.



В настоящий момент выясняются причины и обстоятельства произошедшего. На месте работает следственно-оперативная группа.



Ранее сообщалось о том, что в Республике Башкортостан во время возгорания в жилом доме погиб 15-летний подросток. О происшествии рассказали в пресс-центре Министерства по чрезвычайным ситуациям РФ по Башкирии.





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Фото: МЧС по Башкирии