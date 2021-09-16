Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »

В Миякинском районе Башкирии после пожара нашли тело 60-летнего мужчины

В Миякинском районе Башкирии после пожара нашли тело 60-летнего мужчины

13:54, 16 сен 2021

В МЧС по Башкирии сообщили, что в республике 15 сентября в результате пожара погиб 60-летний житель Миякинского района

По информации ведомства, о возгорании частного дома в селе Ерлыково стало известно в 22:07, локализовали огонь в 22:17, ликвидировали в 22:25. Тело погибшего обнаружили во время разбора уже после тушения.

В настоящий момент выясняются причины и обстоятельства произошедшего. На месте работает следственно-оперативная группа. 

Ранее сообщалось о том, что в Республике Башкортостан во время возгорания в жилом доме погиб 15-летний подросток. О происшествии рассказали в пресс-центре Министерства по чрезвычайным ситуациям РФ по Башкирии.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: gorobzor.ru
Фото: МЧС по Башкирии
Теги: Миякинский район
Читайте также



Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: