В Башкирии пропала 12-летняя девочка из Уфы
14:24, 16 сен 2021
Волонтеры «Лиза Алерт Башкортостан» сообщили сегодня, 16 сентября, о пропаже 12-летней девочки. Уфимка Снежана Захарова ушла из дома 15 сентября в неизвестном направлении и до сих пор не вернулась.
Приметы: рост 165 см, среднего телосложения, волосы темно-русые, глаза сине-зеленые.
Была одета: темно-красная куртка, синяя футболка, темно-зеленые джинсы, белые кроссовки.
Если вам что-то известно об исчезновении девочки, сообщите, пожалуйста, по телефону 8 800 700 54 52.
Источник:
gorobzor.ru
Фото: Лиза Алерт Башкортостан
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