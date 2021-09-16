В Башкирии пропала 12-летняя девочка из Уфы

14:24, 16 сен 2021

Волонтеры «Лиза Алерт Башкортостан» сообщили сегодня, 16 сентября, о пропаже 12-летней девочки. Уфимка Снежана Захарова ушла из дома 15 сентября в неизвестном направлении и до сих пор не вернулась.



Приметы: рост 165 см, среднего телосложения, волосы темно-русые, глаза сине-зеленые.



Была одета: темно-красная куртка, синяя футболка, темно-зеленые джинсы, белые кроссовки.



Если вам что-то известно об исчезновении девочки, сообщите, пожалуйста, по телефону 8 800 700 54 52.



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Фото: Лиза Алерт Башкортостан