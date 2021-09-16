Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »

В Башкирии пропала 12-летняя девочка из Уфы

В Башкирии пропала 12-летняя девочка из Уфы

14:24, 16 сен 2021

Волонтеры «Лиза Алерт Башкортостан» сообщили сегодня, 16 сентября, о пропаже 12-летней девочки. Уфимка Снежана Захарова ушла из дома 15 сентября в неизвестном направлении и до сих пор не вернулась.

Приметы: рост 165 см, среднего телосложения, волосы темно-русые, глаза сине-зеленые.

Была одета: темно-красная куртка, синяя футболка, темно-зеленые джинсы, белые кроссовки.

Если вам что-то известно об исчезновении девочки, сообщите, пожалуйста, по телефону 8 800 700 54 52.

Читайте также:

В Башкирии пропал житель Туймазинского района Сардорбек Давлетов
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: gorobzor.ru
Фото: Лиза Алерт Башкортостан
Теги: Уфа
Читайте также



Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: