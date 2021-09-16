В Башкирии мужчина с женщиной жестоко убили, а затем обокрали жителя Уфы

18:33, 16 сен 2021

В столице Башкортостана сотрудники МВД вместе с коллегами из следственного комитета республики установили виновных в убийстве 56-летнего уфимца. Тело мужчины в квартире на улице Энтузиастов 13 сентября обнаружили родственники, приехавшие его навестить.







Криминалистам удалось установить личности преступников в течение суток. Ими оказались 34-летний мужчина и 33-летняя женщина, которые в прошлом были судимы за кражи.



Выяснилось, что 56-летний уфимец выпивал вместе с 33-летней знакомой. Женщина знала, что у него дома может храниться крупная сумма и решила украсть сбережения. Когда владелец квартиры уснул, злоумышленница пустила внутрь своего подельника и предложила убить уфимца, чтобы не оставлять свидетеля. Тот согласился, несколько раз ударил несчастного гантелей по голове и пырнул ножом в живот. Потом сообщники обыскали жилище, забрали деньги и гаджеты на общую сумму 45 тысяч рублей.

Перед уходом душегубы подожгли в одной из комнат кровать и открыли газовые конфорки, надеясь спровоцировать пожар. Но этого не случилось, и преступников удалось быстро найти. Теперь они являются фигурантами дела о разбое и убийстве, сопряженного с разбоем и подстрекательстве к его совершению. Оба на время следствия будут находиться под стражей.

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