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Из колонии в Башкирии сбежали два преступника

Из колонии в Башкирии сбежали два преступника

18:40, 16 сен 2021

В Башкирии правоохранители объявили в розыск двоих сбежавших из колонии осужденных. Об этом сообщили в пресс-службе УФСИН России по республике.

В настоящее время не известно местонахождение 29-летнего Сергея Чирикова (родился в поселке Магинск Караидельского района, проживал в Уфе) и 27-летнего Сергея Камардина (родился и проживал в Мелеузе). Мужчины самовольно покинули участок колонии-поселения при исправительном учреждении № 9 в Уфе. При появлении какой-либо информации о разыскиваемых граждан просят обратиться по телефонам: 8(347)250-64-21, 8-917-353-77-33, 8-927-089-20-85.

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Источник: gorobzor.ru
Теги: криминал
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