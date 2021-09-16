Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »

В Дуванском районе Башкирии 2 пассажира погибли от столкновения автомобиля с электроопорой

В Дуванском районе Башкирии 2 пассажира погибли от столкновения автомобиля с электроопорой

20:28, 16 сен 2021

В Башкирии в ДТП погибли мужчина и женщина. О трагедии сообщили в пресс-службе ГИБДД по РБ. 

Авария произошла сегодня, 16 сентября, в Дуванском районе. Предварительно известно, что в селе Ярославка на улице Комсомольская 33-летний уфимец за рулем «Лады Гранта», не справился с рулевым управлением и выехал на обочину. Машина врезалась в электроопору и опрокинулась.

От полученных травм пассажиры легковушки – 31-летний мужчина и 38-летняя женщина – скончались на месте. Водитель с различными травмами доставлен в больницу. Ранее он был лишен водительских прав. Начато разбирательство. 

Сразу по двум статьям Уголовного кодекса России пойдёт под суд житель Дуванского района Башкирии. 28-летний обвиняемый на протяжении трёх месяцев издевался над 17-летней девушкой.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: gorobzor.ru
Теги: Дуванский район
Читайте также



Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: