В Дуванском районе Башкирии 2 пассажира погибли от столкновения автомобиля с электроопорой

20:28, 16 сен 2021

В Башкирии в ДТП погибли мужчина и женщина. О трагедии сообщили в пресс-службе ГИБДД по РБ.







Авария произошла сегодня, 16 сентября, в Дуванском районе. Предварительно известно, что в селе Ярославка на улице Комсомольская 33-летний уфимец за рулем «Лады Гранта», не справился с рулевым управлением и выехал на обочину. Машина врезалась в электроопору и опрокинулась.



От полученных травм пассажиры легковушки – 31-летний мужчина и 38-летняя женщина – скончались на месте. Водитель с различными травмами доставлен в больницу. Ранее он был лишен водительских прав. Начато разбирательство.

Сразу по двум статьям Уголовного кодекса России пойдёт под суд житель Дуванского района Башкирии. 28-летний обвиняемый на протяжении трёх месяцев издевался над 17-летней девушкой.





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