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Под Уфой погиб водитель «Рено Логан», врезавшись в «Фольксваген Тигуан»

Под Уфой погиб водитель «Рено Логан», врезавшись в «Фольксваген Тигуан»

11:00, 17 сен 2021

В Уфимском районе во второй половине дня на 16 км. автодороги Уфа-Зубово-Чишмы 73-летний уфимец за рулём «Рено Логан» совершил столкновение с «Фольксваген Тигуан» под управлением 30-летнего жителя столицы республики.

В результате ДТП водитель «Рено» от полученных травм скончался на месте. Начато разбирательство, в ходе которого будут установлены все обстоятельства произошедшего. 

16 сентября 2021 года на дорогах республики зарегистрировано одиннадцать автомобильных аварий, в которых четыре человека погибли и тринадцать получили травмы.

За сутки сотрудниками Госавтоинспекции выявлено более 2000 нарушений ПДД, задержаны 27 нетрезвых водителей.

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Источник: ГИБДД по РБ
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Уфа
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