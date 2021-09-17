Под Уфой погиб водитель «Рено Логан», врезавшись в «Фольксваген Тигуан»

11:00, 17 сен 2021

В Уфимском районе во второй половине дня на 16 км. автодороги Уфа-Зубово-Чишмы 73-летний уфимец за рулём «Рено Логан» совершил столкновение с «Фольксваген Тигуан» под управлением 30-летнего жителя столицы республики.







В результате ДТП водитель «Рено» от полученных травм скончался на месте. Начато разбирательство, в ходе которого будут установлены все обстоятельства произошедшего.



16 сентября 2021 года на дорогах республики зарегистрировано одиннадцать автомобильных аварий, в которых четыре человека погибли и тринадцать получили травмы.



За сутки сотрудниками Госавтоинспекции выявлено более 2000 нарушений ПДД, задержаны 27 нетрезвых водителей.





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Источник: ГИБДД по РБ

Фото: ГИБДД по РБ