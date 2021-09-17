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Из приюта в Абзелиловском районе Башкирии сбежали два подростка

Из приюта в Абзелиловском районе Башкирии сбежали два подростка

12:27, 17 сен 2021

В Абзелиловском районе Башкирии из центра содействия семейному воспитанию «Курай» сбежали два мальчика. Об этом сегодня, 17 сентября, сообщили в учреждении. Их искали около двух дней, сообщает издание Уфа1.

Дети 12 и 14 лет пропали из центра ночью 14 сентября. Нашли их спустя почти двое суток. Как выяснили сотрудники центра, дети решили прогуляться по окрестностям.

— Как сами говорят мальчики, они хотели погулять пока тепло. Они ушли недалеко, их нашли поблизости. С ними провели беседу, — отметили в центре.
Подростков обнаружили накануне, 16 сентября. По словам сотрудников в центре, дети не пострадали.

Ранее сообщалось о том, что в Абзелиловском районе Башкирии, не справившись с управлением, погиб водитель.

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Источник: ufa1.ru
Фото: Центр содействия семейному воспитанию «Курай» / Instagram.ru
Теги: Абзелиловский район
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