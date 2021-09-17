Из приюта в Абзелиловском районе Башкирии сбежали два подростка
12:27, 17 сен 2021
В Абзелиловском районе Башкирии из центра содействия семейному воспитанию «Курай» сбежали два мальчика. Об этом сегодня, 17 сентября, сообщили в учреждении. Их искали около двух дней, сообщает издание Уфа1.
Дети 12 и 14 лет пропали из центра ночью 14 сентября. Нашли их спустя почти двое суток. Как выяснили сотрудники центра, дети решили прогуляться по окрестностям.
— Как сами говорят мальчики, они хотели погулять пока тепло. Они ушли недалеко, их нашли поблизости. С ними провели беседу, — отметили в центре.
Подростков обнаружили накануне, 16 сентября. По словам сотрудников в центре, дети не пострадали.
Ранее сообщалось о том, что в Абзелиловском районе Башкирии, не справившись с управлением, погиб водитель.