Из приюта в Абзелиловском районе Башкирии сбежали два подростка

12:27, 17 сен 2021

В Абзелиловском районе Башкирии из центра содействия семейному воспитанию «Курай» сбежали два мальчика. Об этом сегодня, 17 сентября, сообщили в учреждении. Их искали около двух дней, сообщает издание Уфа1.







Дети 12 и 14 лет пропали из центра ночью 14 сентября. Нашли их спустя почти двое суток. Как выяснили сотрудники центра, дети решили прогуляться по окрестностям.

— Как сами говорят мальчики, они хотели погулять пока тепло. Они ушли недалеко, их нашли поблизости. С ними провели беседу, — отметили в центре.

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Фото: Центр содействия семейному воспитанию «Курай» / Instagram.ru