В Башкирии гаишникам пришлось открыть огонь по машине с пьяным подростком за рулем (видео)

14:41, 17 сен 2021

Накануне дежурившие ночью сотрудники Госавтоинспекции заметили на улице Карла Маркса подозрительный автомобиль. ВАЗ-21099 то резко разгонялся, то тормозил и активно перестраивался на соседние полосы движения. Полицейские поехали за ним, включили проблесковые маячки и попытались на светофоре остановить нарушителя. Однако он сначала притормозил, а потом резко ускорился в сторону выезда из города.







Полицейским пришлось пуститься в погоню. Несмотря на сирену и неоднократные предупреждения через громкоговоритель, водитель отечественной легковушки не намеревался останавливаться. Он повернул в сторону поселка Тирлянский к выезду на оживленную трассу и тогда инспектор принял решение стрелять по колесам авто. Он несколько раз выстрелил в воздух, но водитель не отреагировал. Тогда полицейский открыл огонь по колёсам, повредив два из четырех. Машина также продолжила движение и спустя несколько минут съехала в придорожный овраг.

На месте водителя оказался 17-летний подросток без прав в состоянии алкогольного опьянения. Рядом с ним был его 32-летний знакомый. Пара друзей ехала с рыбалки. В отношении водителя и его матери было составлено шесть административных протоколов, данные переданы органам опеки, а авто было эвакуировано на штрафстоянку.

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Фото: скриншот видео