В Башкирии задержали трех подозреваемых в жестоком избиении мужчины в Кузнецовском затоне города Уфы

11:53, 18 сен 2021

Сотрудники Отдела полиции №3 Уфы в Кировском районе по подозрению в совершении преступления задержали трех мужчин.







Напомним, 16 сентября, в соцсетях появилась запись с камер видеонаблюдения, где трое неизвестных жестоко избили мужчину в Уфе в микрорайоне «Кузнецовский Затон».



После чего появилось еще новое видео, снятое после жестокого избиения. На видео видно, как на глазах у прохожих неизвестный подходит к лежащему бес сознания мужчине и бьет ногой по голове.



В МВД прокомментировали жестокое избиение в уфимском Кузнецовском Затоне.



В республиканском Минздраве рассказали о состоянии 43-летнего мужчины.

«Пациент в экстренном порядке поступил по линии СМП. Диагноз при поступлении: острая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга. На данный момент состояние удовлетворительное, назначена консервативная терапия», — сообщили в пресс-службе Минздраве РБ.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили подозреваемых в совершении преступления. Ими оказались трое жителей из Зианчуринского, Куюргазинского и Чишминского районов, которые работают в городе Уфе на одной из автомоек. Они были доставлены в отдел полиции.



По предварительной версии, потерпевший в нетрезвом состоянии шел вечером по улиц микрорайона «Кузнецовский затон». Там он повстречался с незнакомыми людьми – двумя мужчинами, 30 и 27 лет, и 35-летней женщиной, которые пили алкоголь на скамейке у подъезда жилого дома. Между ними и уфимцем возник словесный конфликт, в результате которого потерпевшего жестоко избили, а затем похитили его кроссовки и ремень. Один из задержанных – 30-летний житель Зианчуринского района, разыскивался по подозрению в совершении ранее совершенного грабежа.

- В настоящее время по факту грабежа возбуждено уголовное дело по ст 161 Уголовного кодекса Российской Федерации. Похищенные вещи изъяты. После получения результатов судебно-медицинской экспертизы будет принято процессуальное решение по факту причинения потерпевшему телесных повреждений, — добавили в ведомстве.

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