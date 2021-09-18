Пожилая жительница Башкирии подралась с грабителем

14:54, 18 сен 2021

Пожилая жительница Ишимбая, на которую на улице напал грабитель, оказалась смелой женщиной. Она долго пыталась отстоять свою сумку, в которой лежали все ее сбережения в размере трех тысяч рублей.







Но вор оказался сильнее: он толкнул пожилую даму, и отобрал ее имущество, когда женщина упала. Грабитель уже пойман, похищенное возвращено пенсионерке.



МВД по РБ сообщает, что инцидент произошел на одной из улиц Ишимбая.



Молодой человек 23 лет зашел в магазин и вырвал у продавца ящик с пивом и пытался убежать с похищенным. Но удача отвернулась от него: коробка порвалась и бутылки покатились по земле. Продавец уже не погнался за ним, а стал собирать товар, за который отвечает перед работодателем.

Грабитель убегая с места увидел одиноко идущую 88-летнюю даму. Он начал вырывать из ее рук сумку. Но пенсионерка оказала сопротивление молодому человеку. Так они бились несколько мгновений, пока он не толкнул женщину. Вор смог выхватить сумку с деньками, когда бабушка упала.



Правоохранители вскоре задержали грабителя. Деньги пенсионерки они нашли в его носке. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело, а похищенное вернули хозяйке.





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