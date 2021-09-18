В Башкирии пропала жительница Уфы Карина Тоймурзина

17:54, 18 сен 2021

В Уфе начались поиски 32-летней Карины Тоймурзиной. Об этом сообщили волонтеры отряда «Лиза Алерт».



Девушка ушла из дома 16 сентября и не вернулась. Подчеркивается, что пропавшая нуждается в медицинской помощи.



Приметы: рост 155 см, худощавого телосложения, волосы короткие, черные, глаза карие.



Была одета: серебристая куртка, бордовый комбинезон, белые кроссовки, розовые очки, бежевая шапка.



Всех, кто располагает информацией о местонахождении Карины, просят обращаться по телефонам 88007005452 или 112.



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Фото: Лиза Алерт Башкортостан