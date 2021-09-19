В Башкирии пропал житель Челябинской области Андрей Котов

12:00, 19 сен 2021

Родные и близкие 44-летнего жителя Троицка Челябинской области не могут найти себе места от переживаний. Андрей Котов приехал в Башкирию в село Темясово на заработки, но неожиданно заболел и попал в больницу в Баймаке. В больнице он пробыл 5 дней, а после выписки ушел в неизвестном направлении, и сейчас никто не знает о его местонахождении.







- В больнице брат пробыл со 2 по 7 сентября. Потом его выписали, и он ушел – без денег и без телефона. Родным, конечно, никто не сообщил, поэтому мы понятия не имеем, где Андрей может находиться. Других родственников у нас в Башкирии нет, друзей тоже. Сейчас поисками занимается полиция, но пока нет никаких зацепок, - рассказала в беседе с «КП-Уфа» сестра пропавшего Капитолина Дружинина.

Дома у Андрея Котова остались жена и маленький сын – они очень переживают и надеются, что он вернется живым и невредимым.



Приметы: рост около 185 см, светлые волосы, голубые глаза. Есть татуировки на плечах и на животе.



Был одет: светлая футболка, спортивные штаны, черные сланцы.



Если вам что-то известно о местонахождении Андрея Котова, пожалуйста, сообщите об этом в полицию или родственникам по номеру 8(952)523-95-98.

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Фото: соцсети