В Стерлибашевском районе Башкирии произошла смертельная авария
14:22, 19 сен 2021
В ГИБДД по Башкирии сообщили о смерти 18-летнего уроженца республики в результате аварии в Стерлибашевском районе, которая произошла накануне.
По информации ведомства, на 52 км дороги Стерлитамак-Стерлибашево-Федоровка 20-летний житель Салавата вылетел в кювет за рулем автомобиля «Лада Гранта». В результате ДТП пять пассажиров в возрасте от 16 до 20 лет были госпитализированы. 18-летний пострадавший скончался в больнице.
В ведомстве отметили, что водитель находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Обстоятельства произошедшего еще уточняются.
Ранее сообщалось о том, что в Иглинском районе Башкирии столкнулись 3 грузовика и легковушка. Массовое столкновение машин произошло в субботу около 14.30 на территории Иглинского района на 1500 километре федеральной трассы М5.