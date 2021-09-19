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В Стерлибашевском районе Башкирии произошла смертельная авария

В Стерлибашевском районе Башкирии произошла смертельная авария

14:22, 19 сен 2021

В ГИБДД по Башкирии сообщили о смерти 18-летнего уроженца республики в результате аварии в Стерлибашевском районе, которая произошла накануне. 

По информации ведомства, на 52 км дороги Стерлитамак-Стерлибашево-Федоровка 20-летний житель Салавата вылетел в кювет за рулем автомобиля «Лада Гранта». В результате ДТП пять пассажиров в возрасте от 16 до 20 лет были госпитализированы. 18-летний пострадавший скончался в больнице.

В ведомстве отметили, что водитель находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Обстоятельства произошедшего еще уточняются. 

Ранее сообщалось о том, что в Иглинском районе Башкирии столкнулись 3 грузовика и легковушка. Массовое столкновение машин произошло в субботу около 14.30 на территории Иглинского района на 1500 километре федеральной трассы М5.

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Источник: gorobzor.ru
Фото: ГИБДД по Башкирии
Теги: Стерлибашевский район
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