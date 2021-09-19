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В Стерлитамакском районе Башкирии учитель умер на глазах учеников

В Стерлитамакском районе Башкирии учитель умер на глазах учеников

17:35, 19 сен 2021

В Башкирии школьный учитель скончался на глазах изумленных учеников. Печальный инцидент произошел 13 сентября в школе в селе Новая Отрадовка Стерлитамакского района.

Как стало известно "КП-Уфа", 46-летний преподаватель физкультуры и ОБЖ Сергей Л. на уроке внезапно почувствовал себя плохо.

- Мужчина упал со стула и потерял сознание, после чего скончался, - сообщает Гострудинспекция.
От чего именно умер преподаватель, еще только предстоит выяснить. По данному факту Гострудинспекция проводит расследование.

Об умершем учителе тепло отзываются бывшие ученики. Многие отмечают, что он был замечательным и талантливым педагогом.
- Пусть земля вам будет пухом. Я у вас училась, и буду вас помнить, скорбит Лилия М.
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Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: соцсети
Теги: Стерлитамакский район
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