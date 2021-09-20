В Нефтекамске водитель погиб во въехавшем в автомойку автомобиле
09:16, 20 сен 2021
В Башкирии произошло ДТП, в котором погиб мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД по республике.
Смертельная авария произошла в Нефтекамске. Накануне, 19 сентября, в девятом часу вечера на улице Магистральная столкнулись Toyota Camry и Renault Duster. После столкновения первый автомобиль въехал в здание автомойки.
В результате пострадали два человека, находившиеся в Toyota Camry. 39-летний мужчина погиб, 42-летний пассажир был госпитализирован. В настоящее время причины случившегося устанавливаются.