В Нефтекамске водитель погиб во въехавшем в автомойку автомобиле

09:16, 20 сен 2021

В Башкирии произошло ДТП, в котором погиб мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД по республике.







Смертельная авария произошла в Нефтекамске. Накануне, 19 сентября, в девятом часу вечера на улице Магистральная столкнулись Toyota Camry и Renault Duster. После столкновения первый автомобиль въехал в здание автомойки.



В результате пострадали два человека, находившиеся в Toyota Camry. 39-летний мужчина погиб, 42-летний пассажир был госпитализирован. В настоящее время причины случившегося устанавливаются.



Ранее сообщалось о том, что в Башкирии житель Нефтекамска в третий раз попался пьяным за рулем.





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Фото: ГИБДД по РБ