В Бакалинском районе Башкирии водитель погубил пассажирку, опрокинув авто в кювет

09:29, 20 сен 2021

В Башкирии произошло ДТП, в котором погибла 29-летняя девушка. О трагедии сообщили в пресс-службе ГИБДД по РБ.







Авария произошла днем 19 сентября в Бакалинском районе. В деревне Балчиклы на улице Молодежной 23-летний местный житель за рулем «ВАЗ-2109» на повороте допустил опрокидывание автомобиля. В результате аварии 29-летняя пассажирка, сидевшая на переднем сиденье, скончалась на месте происшествия. Молодой водитель был госпитализирован.



Сообщается, что парень не имел прав на управление транспортным средством. В настоящее время причины и условия возникновения ДТП устанавливаются.

Ранее сообщалось о том, что в Бакалинском районе на 3 км автодороги Дияшево-Нагайбаково 44-летний местный житель за рулём ВАЗ-2107 допустил съезд в правый кювет с последующим наездом на дерево.





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