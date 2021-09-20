Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »

В Бакалинском районе Башкирии водитель погубил пассажирку, опрокинув авто в кювет

В Бакалинском районе Башкирии водитель погубил пассажирку, опрокинув авто в кювет

09:29, 20 сен 2021

В Башкирии произошло ДТП, в котором погибла 29-летняя девушка. О трагедии сообщили в пресс-службе ГИБДД по РБ.

Авария произошла днем 19 сентября в Бакалинском районе. В деревне Балчиклы на улице Молодежной 23-летний местный житель за рулем «ВАЗ-2109» на повороте допустил опрокидывание автомобиля. В результате аварии 29-летняя пассажирка, сидевшая на переднем сиденье, скончалась на месте происшествия. Молодой водитель был госпитализирован.

Сообщается, что парень не имел прав на управление транспортным средством. В настоящее время причины и условия возникновения ДТП устанавливаются.

Ранее сообщалось о том, что в Бакалинском районе на 3 км автодороги Дияшево-Нагайбаково 44-летний местный житель за рулём ВАЗ-2107 допустил съезд в правый кювет с последующим наездом на дерево.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: gorobzor.ru
Теги: Бакалинский район
Читайте также



Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: