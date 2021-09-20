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В Башкирии одного из преступников, сбежавших из колонии, могли спровоцировать на побег

В Башкирии одного из преступников, сбежавших из колонии, могли спровоцировать на побег

11:22, 20 сен 2021

Супруга Сергея Камардина, которого разыскивают сотрудники исправительной колонии № 9 Башкирии, рассказала, что тот ожидал досрочного освобождения. ОБ этом она рассказала изданию Уфа1.

По ее словам, осужденного ждала семья и возможность зарабатывать на новом месте, всё было подготовлено для того, чтобы он достойно вернулся к жизни свободного человека. Жена Камардина считает, что с его заявлением на УДО что-то пошло не так, и его спровоцировали на побег.

— За два месяца нахождения в колонии-поселении он уже получил два поощрения, кроме этого, на протяжении двух лет у него были исключительно положительные характеристики, психологические заключения. Будучи на ИК-16, посещал молельную комнату, есть ходатайства от батюшки (отца Валентина). Никогда не боялся работы, выполнял все указания сотрудников. И он знал, что дома его ждет любящая семья, дети, хорошее жилье и работа. Я уверена, что ни при каких обстоятельствах муж не покинул бы территорию по собственной воле, ситуация была явно кем-то спровоцирована., — сообщила Надежда Шадт.

По ее мнению, мужа спровоцировали на побег. Надежда также рассказал, что с Камардиным они поженились, когда тот уже находился в местах заключения, и с тех пор виделись с ним на свиданиях.

Напомним, информация о побеге стала известна 14 сентября. Камардин, по заявлению правоохранителей, бежал вместе с еще одним осужденным — 29-летним Сергеем Чирковым. Арестанты могут перемещаться на машине ВАЗ-2106 с «блатными» номерами. Побег был совершен с базы отдыха в Лекаревке. На этой базе осужденные работают в качестве обслуги.



Камардин с 2016 года отбывает наказание за «умышленное причинение вреда здоровью, повлекшее смерть». Чирков также попал в колонию за причинение тяжкого вреда здоровью, суд приговорил его к шести годам лишения свободы.

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Источник: ufa1.ru
Теги: криминал
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