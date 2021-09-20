В Башкирии одного из преступников, сбежавших из колонии, могли спровоцировать на побег
11:22, 20 сен 2021
Супруга Сергея Камардина, которого разыскивают сотрудники исправительной колонии № 9 Башкирии, рассказала, что тот ожидал досрочного освобождения. ОБ этом она рассказала изданию Уфа1.
По ее словам, осужденного ждала семья и возможность зарабатывать на новом месте, всё было подготовлено для того, чтобы он достойно вернулся к жизни свободного человека. Жена Камардина считает, что с его заявлением на УДО что-то пошло не так, и его спровоцировали на побег.
По ее мнению, мужа спровоцировали на побег. Надежда также рассказал, что с Камардиным они поженились, когда тот уже находился в местах заключения, и с тех пор виделись с ним на свиданиях.
Напомним, информация о побеге стала известна 14 сентября. Камардин, по заявлению правоохранителей, бежал вместе с еще одним осужденным — 29-летним Сергеем Чирковым. Арестанты могут перемещаться на машине ВАЗ-2106 с «блатными» номерами. Побег был совершен с базы отдыха в Лекаревке. На этой базе осужденные работают в качестве обслуги.
Камардин с 2016 года отбывает наказание за «умышленное причинение вреда здоровью, повлекшее смерть». Чирков также попал в колонию за причинение тяжкого вреда здоровью, суд приговорил его к шести годам лишения свободы.