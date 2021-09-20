В Уфе произошли сразу две аварии, в которых пострадали дети

11:41, 20 сен 2021

В минувшую субботу, 19 сентября, в столице Башкирии случилось сразу два ДТП, в которых пострадали дети.







Так, одно происшествие зарегистрировано на Союзной улице у дома №6А. 21-летний водитель «Хендай Акцент», следуя по проезду, сбил десятилетнего мальчика, который стоял напротив дома. Ребенка с травмами отправили в больницу.

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Второй случай произошел на Российской улице около восьми часов вечера. Выезжая с прилегающей территории 35-летний водитель «Лады Весты», врезался в «Мерседес Бенц». В итоге травмы получил годовалый малыш из салона «Весты». Кроху госпитализировали. Полицейские разбираются в обстоятельствах обоих происшествий.