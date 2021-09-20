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В Башкирии пропала жительница Уфы Манижа Азимова

В Башкирии пропала жительница Уфы Манижа Азимова

11:46, 20 сен 2021

В Уфе ищут 17-летнюю Манижу Азимову. Об этом сообщили волонтеры отряда «Лиза Алерт».

Девушка ушла из дома 18 сентября. С тех пор ее местонахождение неизвестно.

Приметы: рост 155 см, худощавого телосложения, черные волосы до поясницы, карие глаза. 

Одежда: сиреневое пальто, бежевый свитер, черные брюки, черные кроссовки, черная косынка. 

Всех, кто располагает информацией о местонахождении подростка, просят обращаться по телефонам 88007005452 или 112.

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Источник: gorobzor.ru
Теги: Уфа
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