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В университете Перми произошла стрельба, есть убитые (видео)

В университете Перми произошла стрельба, есть убитые (видео)

12:07, 20 сен 2021

Стрельбу открыли в Пермском государственном университете (ПГНИУ). Об этом сообщают очевидцы.

«Очевидцы сообщают о стрельбе в Пермском государственном университете», — передают «Известия». По словам свидетелей, студенты учреждения выбрасываются из окон.

По данным «Интерфакса», есть погибшие. Стрелок забаррикадировался в восьмом корпусе здания. Также сообщается о пострадавших. По неподтвержденной информации, стрельба была открыла из пневматического оружия, а стрелка, возможно, зовут Тимур Бекмансуров.

В группе ПГНИУ «Вконтакте» попросили тех, кто находится в здании, закрыться в аудиториях. «Если вы находитесь в аудитории, постарайтесь закрыться изнутри и оставаться на месте», — написано в сообщении. Тем, кто находится на территории кампуса, рекомендовано покинуть ее.

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Источник: ura.news
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