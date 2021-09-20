В университете Перми произошла стрельба, есть убитые (видео)
12:07, 20 сен 2021
Стрельбу открыли в Пермском государственном университете (ПГНИУ). Об этом сообщают очевидцы.
«Очевидцы сообщают о стрельбе в Пермском государственном университете», — передают «Известия». По словам свидетелей, студенты учреждения выбрасываются из окон.
По данным «Интерфакса», есть погибшие. Стрелок забаррикадировался в восьмом корпусе здания. Также сообщается о пострадавших. По неподтвержденной информации, стрельба была открыла из пневматического оружия, а стрелка, возможно, зовут Тимур Бекмансуров.
В группе ПГНИУ «Вконтакте» попросили тех, кто находится в здании, закрыться в аудиториях. «Если вы находитесь в аудитории, постарайтесь закрыться изнутри и оставаться на месте», — написано в сообщении. Тем, кто находится на территории кампуса, рекомендовано покинуть ее.