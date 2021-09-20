В Башкирии в пожаре погибла 9-летняя девочка

16:08, 20 сен 2021

20 сентября в поселке Федоровка, в СНТ «Ольховое» произошел пожар. Сообщение поступило в Главное управление МЧС России по РБ в 10 часов утра. Когда пожарные прибыли, деревянный дом вместе с верандой уже полыхали. А позже и вовсе обрушилась крыша дома.







В пресс-службе МЧС по РБ сообщили, что в момент возгорания сработал дымовой пожарный извещатель, который был установлен в доме. Выйти из него самостоятельно смогли 5 человек, это мама и четверо детей. Один из них, 11-летний мальчик, получивший ожоги, был доставлен в больницу. Также в ходе работы пожарные обнаружили погибшую 9-летнюю девочку.

Пожар удалось потушить к 11 часам. Дом полностью сгорел. Причины возгорания пока не установлены, на месте работают следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС России.





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Фото: пресс-службе ГУ МЧС Башкирии