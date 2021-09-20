Стало известно, из-за чего на глазах учеников внезапно скончался школьный учитель из Башкирии
16:16, 20 сен 2021
Стало известно, из-за чего скончался 46-летний школьный учитель ОБЖ и физкультуры в селе Новая Отрадовка Стерлитамакского района. Ранее сообщалось, что 13 сентября во время урока педагогу неожиданно стало плохо, после чего он упал со стула и потерял сознание.
Прибывшие медики констатировали смерть мужчины. Позже друзья Сергея Любанского сообщили, что причиной его смерти стал сердечный приступ. При этом все случилось не во время урока, как мы писали ранее, а еще до начала занятий, когда мужчина заполнял журнал по питанию.
При этом близкие и коллеги педагога недоумевают – как у молодого и здорового мужчины, который всю жизнь работал в спорте, не проявлялись проблемы с сердцем. Многие, кто был знаком с Сергеем Любанским, отмечают, что ранее он никогда не жаловался на здоровье.
Сейчас расследованием обстоятельств случившегося занимается Гострудинспекция. Самого Сергея Любанского уже похоронили. У него остались жена и несовершеннолетняя дочь, которые до сих пор не могут прийти в себя и поверить в случившееся.