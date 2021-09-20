Стало известно, из-за чего на глазах учеников внезапно скончался школьный учитель из Башкирии

16:16, 20 сен 2021

Стало известно, из-за чего скончался 46-летний школьный учитель ОБЖ и физкультуры в селе Новая Отрадовка Стерлитамакского района. Ранее сообщалось, что 13 сентября во время урока педагогу неожиданно стало плохо, после чего он упал со стула и потерял сознание.







Прибывшие медики констатировали смерть мужчины. Позже друзья Сергея Любанского сообщили, что причиной его смерти стал сердечный приступ. При этом все случилось не во время урока, как мы писали ранее, а еще до начала занятий, когда мужчина заполнял журнал по питанию.

- Очень хороший человек был, я знал его не только как учителя физкультуры. Мы всю жизнь жили в одном дворе, он очень простой, отзывчивый, позитивный, всегда, мимо проходя, здоровались. Он всегда улыбался и подшучивал. Думаю, нет такого человека, который о нем отзывался бы негативно. Для нас всех это большая потеря, - рассказал в беседе с «Комсомолкой» друг и сосед Сергея Любанского Анатолий З.

При этом близкие и коллеги педагога недоумевают – как у молодого и здорового мужчины, который всю жизнь работал в спорте, не проявлялись проблемы с сердцем. Многие, кто был знаком с Сергеем Любанским, отмечают, что ранее он никогда не жаловался на здоровье.

- Сергей Викторович был классным руководителем у моего ребенка. Таких учителей, как он, реально единицы – очень добрый, отзывчивый, умел находить контакт с каждым ребенком. Кроме того, что он преподавал физкультуру, он еще тренировал кадетов, - рассказала мама ученицы Любанского. – Многие призовые места наши спортсмены на соревнованиях получали только благодаря его заслугам.

Сейчас расследованием обстоятельств случившегося занимается Гострудинспекция. Самого Сергея Любанского уже похоронили. У него остались жена и несовершеннолетняя дочь, которые до сих пор не могут прийти в себя и поверить в случившееся.

- На похоронах было очень много и родственников, и коллег с работы. Все вспоминали Сергея добрыми словами. Надеюсь, семью тоже без поддержки не оставят, - вздыхает Анатолий З.

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