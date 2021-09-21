В Буздякском районе Башкирии при пожаре погибли пожилые брат с сестрой

09:00, 21 сен 2021

В селе Старый Шигай Буздякского района при пожаре погибли два пенсионера. Об этом сегодня, 21 сентября, сообщили в МЧС Башкирии.







По данным ведомства, огонь вспыхнул в частном доме по улице Центральной примерно в 03:38. На место прибыли пожарные. В 04:50 пожар удалось локализировать. Однако во время этого сгорели 82-летний дедушка и 85-летняя бабушка. Их тела обнаружили в 05:04. Как уточнили в МЧС республики, погибшие приходились друг другу братом и сестрой.

— Причина пожара устанавливается, на месте пожара работает следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС России. От МЧС России к тушению привлечено 8 человек и 3 единицы техники, — прокомментировали в ведомстве.

Напомним, что это уже вторая трагедия за месяц. 17 сентября в Дюртюлинском районе при пожаре скончалась 90-летняя пенсионерка. Она надышалась дымом и погибла в своем же доме.





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Фото: МЧС по РБ