В Буздякском районе Башкирии при пожаре погибли пожилые брат с сестрой
09:00, 21 сен 2021
В селе Старый Шигай Буздякского района при пожаре погибли два пенсионера. Об этом сегодня, 21 сентября, сообщили в МЧС Башкирии.
По данным ведомства, огонь вспыхнул в частном доме по улице Центральной примерно в 03:38. На место прибыли пожарные. В 04:50 пожар удалось локализировать. Однако во время этого сгорели 82-летний дедушка и 85-летняя бабушка. Их тела обнаружили в 05:04. Как уточнили в МЧС республики, погибшие приходились друг другу братом и сестрой.
— Причина пожара устанавливается, на месте пожара работает следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС России. От МЧС России к тушению привлечено 8 человек и 3 единицы техники, — прокомментировали в ведомстве.