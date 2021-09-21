Авария в Башкирии: в Кармаскалинском районе водитель грузовика опрокинулся в кювет

09:23, 21 сен 2021

Утром в Кармаскалинском районе на 40 км автодороги Уфа-Оренбург 58-летний житель Белебея, двигаясь за рулём грузовика "Skania" в направлении Стерлитамака, совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием.







В результате аварии водитель с травмами госпитализирован. Начато разбирательство, в ходе которого будут установлены причины и обстоятельства произошедшего.



20 сентября 2021 года на дорогах республики зарегистрировано восемь автомобильных аварий, в которых восемь человек получили травмы.



За сутки сотрудниками Госавтоинспекции выявлено более 2100 нарушений ПДД, задержаны 40 нетрезвых водителей.

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Источник: ГИБДД по РБ

Фото: скриншот видео