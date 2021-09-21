Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »

В Башкирии женщина перевела иностранному возлюбленному 600 тысяч рублей, а он испарился

В Башкирии женщина перевела иностранному возлюбленному 600 тысяч рублей, а он испарился

12:10, 21 сен 2021

Романтическая сказка о любви обернулась разбитым сердцем и пустым кошельком для жительницы Кумертау. В интернете немолодая уже женщина познакомилась с «военным врачом» Джеймсом Бенджамином. Как рассказал «Мэш-Бэтэш», незнакомец написал ей, что живет в Германии.

— Все было так необычно, он будто бы чувствовал меня, а я его, несмотря на расстояние. Общались часами, разговаривали… Я думала, он влюблен так же, как и я. Потом он сказал, что уезжает в Ирак, в составе миротворческой миссии ООН. Но пообещал, что сразу после командировки мы, наконец, увидимся, — рассказала расстроенная женщина.

Чтобы организовать свидание с возлюбленным, она перевела в некую организацию 600 тысяч рублей. Сразу после этого мужчина исчез, перестал выходить на связь. Осознав произошедшее, обманутая невеста написала заявление в полицию.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: proural.info
Фото: mash_batash
Теги: Кумертау
Читайте также



Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: