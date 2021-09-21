Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »

В Башкирии загорелся тепловоз с 63 вагонами

В Башкирии загорелся тепловоз с 63 вагонами

12:16, 21 сен 2021

Пожарные тушат возгорание в двигательном отсеке маневрового тепловоза с грузовым составом из 63 вагонов на территории Кармаскалинского района. Пострадавших нет, возможно будет задержка грузовых поездов.

Спасатели сообщают, что тепловоз загорелся в Кармаскалинском районе в 35 километрах южнее от железнодорожной «Тазларово».

Поясняется, что это маневровый тепловоз с грузовым составом, в составе 63 вагона, из которых 45 вагонов груженные разными видами грузов.

- Возможна задержка грузовых поездов, задержки пассажирских поездов не будет, - сообщили в ГУ МЧС по Башкирии. - В целях недопущения задержки движения на данной ЖД ветке на место пожара выехал резервный тепловоз из станции "Стерлитамак".
Высинилось, что открытое горение происходит в двигательном отсеке тепловоза.

К ликвидации пожара привлечены 17 человек и 6 единиц техники.

- На тушение подано два ствола, создан один участок тушения пожара, организован подвоз воды, угрозы распространения нет. Погибших и травмированных нет, - сообщили спасатели.
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: www.sobkor02.ru
Теги: Кармаскалинский район
Читайте также



Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: