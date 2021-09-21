В Башкирии загорелся тепловоз с 63 вагонами

12:16, 21 сен 2021

Пожарные тушат возгорание в двигательном отсеке маневрового тепловоза с грузовым составом из 63 вагонов на территории Кармаскалинского района. Пострадавших нет, возможно будет задержка грузовых поездов.







Спасатели сообщают, что тепловоз загорелся в Кармаскалинском районе в 35 километрах южнее от железнодорожной «Тазларово».



Поясняется, что это маневровый тепловоз с грузовым составом, в составе 63 вагона, из которых 45 вагонов груженные разными видами грузов.

- Возможна задержка грузовых поездов, задержки пассажирских поездов не будет, - сообщили в ГУ МЧС по Башкирии. - В целях недопущения задержки движения на данной ЖД ветке на место пожара выехал резервный тепловоз из станции "Стерлитамак".

Высинилось, что открытое горение происходит в двигательном отсеке тепловоза.

К ликвидации пожара привлечены 17 человек и 6 единиц техники.

- На тушение подано два ствола, создан один участок тушения пожара, организован подвоз воды, угрозы распространения нет. Погибших и травмированных нет, - сообщили спасатели.

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