Очевидицы страшного ЧП в Перми из Башкирии не могут вернуться на родину
19:53, 21 сен 2021
Власти Башкирии помогают вернуться домой трем жительницам региона, которые учатся в Пермском университете, где накануне произошла стрельба. Перепуганные очевидцы трагедии оказались в трудной ситуации: не могли попасть в общежитие вуза, где проводились следственные мероприятия. Девушки не пострадали, и уже в пути, их встречают родственники.
Напомним, что вчера 18-летний студент открыл стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете. В результате погибли шесть человек, 24 - получили ранения. Молодой стрелок был ранен при задержании. Сейчас он в реанимации после операции, еще не пришел в себя. В больнице его охраняют полицейские, чтобы убитые горем родственники погибших не совершили самосуд. Известно, что стрелявший введен в медикаментозный сон, он пока не может давать следствию показания.
В центр управления республикой обратились жительницы Абзелиловского, Бирского и Кигинского районов республики. Это студентки Пермского университета, девушки стали очевидцами страшного ЧП.
Пермский госуниверситет после инцидента перешел на дистанционное обучение.