Очевидицы страшного ЧП в Перми из Башкирии не могут вернуться на родину

19:53, 21 сен 2021

Власти Башкирии помогают вернуться домой трем жительницам региона, которые учатся в Пермском университете, где накануне произошла стрельба. Перепуганные очевидцы трагедии оказались в трудной ситуации: не могли попасть в общежитие вуза, где проводились следственные мероприятия. Девушки не пострадали, и уже в пути, их встречают родственники.







Напомним, что вчера 18-летний студент открыл стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете. В результате погибли шесть человек, 24 - получили ранения. Молодой стрелок был ранен при задержании. Сейчас он в реанимации после операции, еще не пришел в себя. В больнице его охраняют полицейские, чтобы убитые горем родственники погибших не совершили самосуд. Известно, что стрелявший введен в медикаментозный сон, он пока не может давать следствию показания.

В центр управления республикой обратились жительницы Абзелиловского, Бирского и Кигинского районов республики. Это студентки Пермского университета, девушки стали очевидцами страшного ЧП.

- Мы студенты Пермского университета. Мы остались на улице в одной футболке, не можем забрать свои вещи из общежития, чтобы уехать домой, хотя бы паспорт забрать нужно, чтобы нам продали билеты на автобус, - написали властям Башкирии студентки. -Нас трое, девочек из Башкортостана! Помогите нам, пожалуйста!

- Третья приедет завтра, документы у всех на руках, - рассказали в ЦУР. - Правительство республики в лице вице-премьера Ирека Сагитова помогло студентам вернутся домой. Сейчас у них все хорошо. Никто во время стрельбы не пострадал».









Власти Башкирии помогают им вернуться домой. В настоящее время две студентки уже выехали на родину, их встречают родственники.

Пермский госуниверситет после инцидента перешел на дистанционное обучение.





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Фото: скрин видео