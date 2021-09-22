В Башкирии произошел пожар в уфимской городской клинической больнице

08:17, 22 сен 2021

Сегодня ночью, в 01:05, в МЧС поступило сообщение о том, что в Уфе в городской клинической больнице № 3 (улица Правды, 19) произошло возгорание в кабинете компьютерной томографии в отдельностоящем здании.



Силы и средства Уфимского пожарно-спасательного гарнизона высланы по повышенному рангу пожара.



По прибытию спасателей к месту пожара было обнаружено горение в помещении серверной на первом этаже.



Открытое горение было ликвидировано в 01:18.



В здании в ночное время людей не было. Погибших и травмированных нет. Причина пожара устанавливается.



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