В Башкирии произошел пожар в уфимской городской клинической больнице
08:17, 22 сен 2021
Сегодня ночью, в 01:05, в МЧС поступило сообщение о том, что в Уфе в городской клинической больнице № 3 (улица Правды, 19) произошло возгорание в кабинете компьютерной томографии в отдельностоящем здании.
Силы и средства Уфимского пожарно-спасательного гарнизона высланы по повышенному рангу пожара.
По прибытию спасателей к месту пожара было обнаружено горение в помещении серверной на первом этаже.
Открытое горение было ликвидировано в 01:18.
В здании в ночное время людей не было. Погибших и травмированных нет. Причина пожара устанавливается.
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